Российская фигуристка первой в истории сделала четверной риттбергер на соревнованиях

Отличилась 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила прыжок четверной риттбергер на соревнованиях.

14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе продемонстрировала новый элемент во время исполнения произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Судьи зачли элемент в каскаде с двойным тулупом, хотя и усмотрели недокрут в четверть оборота. Исполнить второй четверной риттбергер спортсменке помешало падение.

На этапе Кубка России Петросян заняла второе место, набрав 213,26 балла. Первой стала Софья Муравьева (216,64 балла), замкнула тройку Софья Самодурова (188,39 балла).

Между тем продолжается подготовка к главному зимнему турниру. Очередные зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. В октябре в ходе торжественной церемонии зажженный в Олимпии Олимпийский огонь передали организаторам ОИ-2022. Российские спортсмены получили уже более 200 квот на зимние Олимпийские игры в Пекине из 261 возможной, отбор на участие в Играх продолжится до конца января 2022 года.

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