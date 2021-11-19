Москва отмечает кризис доверия в ОБСЕ

Между странами - участницами преобладает конфронтационная логика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со шведской коллегой Анн Линде, что кризис доверия между странами - участницами ОБСЕ углубляется.

"С момента нашей февральской встречи, когда госпожа министр была здесь с первым визитом в качестве руководителя ОБСЕ, ситуация на пространстве организации лучше не стала, проблем не убавилось", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что между странами преобладает конфронтационная логика, при этом ОБСЕ создавалась для конструктивного диалога и сотрудничества.

В середине октября стало известно, что миссия ОБСЕ в Донецке приостановила свою работу из соображений безопасности.

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