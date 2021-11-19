Установлено место возгорания в квартире Марины Хлебниковой

Звезда находится в реанимации

В ходе выяснения обстоятельств пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой дознаватели установили место возгорания. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал представитель экстренных служб Москвы.

Выяснилось, что возгорание в квартире артистки возникло в спальне. Однако точная причина пожара пока не установлена.

На месте происшествия продолжают работать специалисты пожарно-испытательной лаборатории, сообщает РИА Новости.

Звезда пострадала при пожаре в Москве на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Хлебникову пришлось госпитализировать. Певицу поместили в ожоговую реанимацию с температурой 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое.

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