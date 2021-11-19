Шон Пенн приехал в Донбасс

Американский актер будет снимать документальный фильм об Украине

Американский актер и режиссер Шон Пенн намерен снять документальный фильм об Украине. Для этого он посетил подконтрольную ВСУ территорию в Донбассе, передает пресс-центр ООС.

"В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Пенн посетил один из населенных пунктов Приазовья, пообщался с украинскими военными. "Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины", - добавили в ООС.

В пресс-службе также рассказали, что актер смог "увидеть своими глазами последствия российской агрессии". Россия не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе.

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