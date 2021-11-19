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Собянин рассказал о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

15:18
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Данная мера показала свою эффективность

Период нерабочих дней оказал позитивное влияние на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Градоначальник отметил, что нерабочие дни "дали, конечно, очень хороший эффект".

Мэр столицы также указал, что заболеваемость коронавирусом и выявление новых случаев сократилось вдвое, если сравнивать показатели четверга, 18 ноября, и показатели, зафиксированные две-три недели назад, когда наблюдались пики заболеваемости.

Специалисты отмечают также улучшение ситуации по другим показателям, в том числе по случаям коронавирусной пневмонии. В целом нерабочие дни дали реальный эффект, рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Сергей Собянин заявил, что своевременная вакцинация, соблюдение масочного режима и нерабочая неделя вместе дали положительный эффект. Он поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму.

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