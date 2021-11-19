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Назван уровень коллективного иммунитета в Москве

15:16
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Вакцинированы более 6 миллионов жителей столицы

Более 6 миллионов жителей столицы сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 67%.

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"По данным на 19 ноября, 6 080 506 - вакцинация первым компонентом, 5 538 247 - полная вакцинация, 67,1% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

По числу выявленных случаев заболевания коронавирусорм Москва на первом месте среди российских городов. За время пандемии зафиксировано 1 911 956 случаев заражения, за последние сутки - 3 371. Выздоровели 1 716 433 пациента.

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