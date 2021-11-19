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Стали известны сроки начала поставок в армию новейшей системы С-500

15:45
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет

Российская армия начнет получать новейшую российскую зенитную системы ПВО-ПРО С-500 до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Михеев уточнил, что вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. Пока на новинку российского производства не оформлены разрешительные документы.

Глава "Рособоронэкспорта" также рассказал, что компания продвигает на внешний рынок достаточное количество современных высокотехнологичных средств ПВО большой и средней дальности: С-400 "Триумф", "Антей-4000" и С-350 "Витязь", сообщает РИА Новости.

Между тем в США обвинили Россию в испытаниях противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту. Также утверждается, что Россия продолжает разработку систем противокосмического оружия. По мнению Вашингтона, подобные действия представляют угрозу и подрывают стратегическую стабильность.

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