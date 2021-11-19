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Умерла актриса из "12 стульев" и "Зигзага удачи" Нина Агапова

15:36
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Ей было 95 лет

В возрасте 95 лет умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова, сообщил в Facebook режиссер Сергей Капков.

"Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма", - написал он.

Капков назвал Агапову очень остроумной и самоироничной женщиной.

"Чухрай, Басов, Гайдай - это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", - добавил режиссер.

Нина Агапова родилась в Москве 30 мая 1926 года. Окончила ВГИК, была актрисой Театра-студии киноактера. На ее счету более сотни ролей в кино. Снималась в том числе в таких картинах, как "12 стульев", "Зигзаг удачи", "Небеса обетованные", "Старики-разбойники" и "Забытая мелодия для флейты".

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