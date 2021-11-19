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Объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100 появилось на Avito

15:46
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Лайнер оценили в 64 миллиона рублей

Объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100RRJ95B за 64 200 000 рублей, опубликованное на портале Avito, вызвало интерес у потенциальных покупателей. Как сообщили в разместившем сообщение аукционном доме из Владивостока, поступило множество звонков.
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"Звонки от желающих приобрести самолет поступают. В день примерно по 2 запроса есть, с учетом запросов на электронную почту… Это первый самолет, выставленный аукционным домом на продажу в Avito", - приводит сообщение аукционного дома РИА Новости.

Продавцы отметили, что воздушное судно реализуется в рамках процедуры банкротства. Собственник самолета - страховая компания "Стерх". Через некоторое время после публикации первого объявления на Avito появилось еще одно, от другого продавца. Он предлагает такой же самолет за 77 248 334 рубля.

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Объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100
Объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100
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