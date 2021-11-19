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Врач предупредил об опасности самолечения COVID-19

16:02
  • пятница
  • 19 ноября 2021

COVID-19 развивается стремительно и непредсказуемо

Заниматься самолечением при коронавирусной инфекции смертельно опасно. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.
Врач назвала катастрофическую ошибку при лечении коронавируса

Медик предупредил, что COVID-19 развивается стремительно и непредсказуемо, поэтому самолечение может привести к смертельным последствиям. Хотя многие легкомысленно относятся к болезни, считая ее чем-то сродни "простуде", спустя несколько дней самолечения все заканчивается вызовом скорой помощи и госпитализацией в отделение реанимации.

Как уточнил Вечорко, лечение корректируется в зависимости от степени тяжести течения болезни, это касается всех препаратов. Принимать решение о назначении может только врач. Кроме того, лучшая защита от коронавируса — это не таблетки, а прививка, маска и социальная дистанция.

Кроме того, после пандемии человечество столкнется с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше, указал Вечорко в своем Telegram-канал.

Ранее врач предупредил, что самоназначение антибиотиков при коронавирусе неэффективно и опасно для здоровья.

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