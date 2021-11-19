Атака на память: Запад пытается переписать историю Второй мировой

В Европе не стесняются смещать акценты

80 лет назад, 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково - это рядом с Волоколамском - бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка во главе с политруком Клочковым в ходе 4-часового боя уничтожили 18 вражеских танков и сорвали планы немецкого командования по взятию Москвы. Этот бой вошел в историю как подвиг 28 панфиловцев и стал одним из символов героизма обороны столицы. Впрочем, массовый героизм проявляли тогда на всей линии фронта, об этом свидетельствуют все имеющиеся архивные документы. В том числе и Третьего Рейха.

День 16 ноября 1941-го года остался в истории после подвига панфиловской дивизии. Отступать им было некуда - позади Москва. А впереди - непобедимая до той поры гитлеровская армия. Этот бой, где защитники столицы дрались с врагом насмерть, и будучи объективно слабее, его остановили, стал очевидным примером героизма советского солдата. Горстка людей смогла отбить атаку танковой колонны. Но спустя время началась контратака на сам подвиг. Сначала взялись за цифру, что панфиловцев не могло быть 28. А следом и всю историю начали пытаться выставить вымыслом советской пропаганды.

"Я бы советовал людям, которые ведут подобного рода дискуссии, съездить в Кубинку, встать напротив немецкого танка, который не едет на тебя и за котором не бегут немецкие солдаты. Вот просто постоять и о многом подумать. А потом открывать свои рты, по поводу был подвиг - не был. Они ценой своих жизней остановили врага. И то что сегодня происходит - это абсолютное скотство", - говорит публицист Армен Гаспарян.

Потому что никто из историков не ставит под сомнение ни факт боя - это было под Волоколамском. Ни существование самой 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова. Единственное, что очевидно нужно признать - советских героев, изменивших ход войны под Москвой, было больше, чем 28. Но не намного. Тот бой был выигран, а война с памятью продолжается. И работают орудия крупного калибра - влиятельная немецкая газета Die Welt в годовщину обороны Москвы выпустила статью, где рассказала о шикарном пире, который устроил Сталин, пока герои умирали.

"Сталин созвал гостей на типичное для него застолье с икрой, жареными поросятами, дичью и мороженным, а также огромным количеством коньяка, водки и вина. В общей сложности провозгласили 32 тоста, в основном за скорую победу над гитлеровской Германией", - пишет газета.

Автор Флориан Штарк сообщает читателю, что Сталин устроил в Кремле "пирушку" ради посланников из США и Великобритании, рассчитывая на помощь союзников. Всё это показано как слабость советского руководства, которое напивалось в судьбоносный для страны момент. Во время наступления 78 дивизий вермахта на Москву. А простые солдаты нехотя шли защищать столицу, подгоняемые войсками НКВД. Ни о каком героизме советских людей на фронте нет ни слова. Причины поражения Германии, по мнению Флориана Штарка, очевидны. Виновато плохое снабжение частей и отвратительная погода.

Не нужно считать генералов Третьего рейха глупцами. Они знали, что в октябре в России дожди, а в ноябре уже выпадает снег. Война затянулась. В планах была быстрая прогулка, такая же, как получилось в Европе. Но вермахт встретился с ожесточённым сопротивлением. Люди бились за свою землю насмерть. Вот почему не получилось. А традиция списывать свои поражения в России на генерала Мороза у европейцев была ещё до Наполеона. Ведь как-то нужно объяснить, почему лучшие армии Европы раз за разом оказываются разгромлены варварами с востока.

Красная Армия активно сражалась. И что бы ни писали в своих мемуарах немецкие генералы, советский солдат дошел до Рейхстага. Освободив свою страну, и большую часть Европы. Потому что Германия в той войне была самым жестоким агрессором в истории человечества и получила ровно то, чего заслуживала. Ценой миллионов жизней советских людей. Просто в Берлине, да и в целом в Европе, многие предпочитают об этом не вспоминать. А ещё точнее, слишком не превозносить заслуги России. Хотя на официальном уровне многие политики произносят красивые и прочувствованные слова.

"Говоря о том, что мы поддерживаем суверенитет и целостность Украины, мы не хотим демонстрировать свою враждебность России и не хотим в стратегическом плане окружать или ослаблять эту великую страну. В этот год памятных дат ни в коем случае нельзя забывать, что именно русская кровь позволила нам разгромить нацизм", - заявил Борис Джонсон.

Но иногда нужно уметь читать между строк - эту речь британский премьер Борис Джонсон произнёс на банкете лорд-мэра Лондона, но обращался, прежде всего, к европейцам. Суть его позиции в том, что, несмотря на прошлые заслуги России, Великобритания выступит "плечом к плечу" с союзниками, в том числе с Польшей и Украиной, против, как они говорят, агрессивной России. Впрочем, атаки против истории начались гораздо раньше и до всех событий 2014-го года. В Европе есть силы, жалеющие, что Гитлеру не удалось раздавить этих красных дикарей.

"Вы поймите, нацистская пропаганда нового сама по себе ничего не придумала. Она взяла все это из многочисленных работ, которые были написаны до этого. И помножила на наследие русской политической эмиграции, которая добавила туда образ сатанинского большевика в черной кожаной куртке. В одной руке у него нагайка, чтобы пороть женщин. В другой - маузер, чтобы расстреливать всех. Вот это вот всё сложить, и получится типичное представление о том, что было тогда. Сейчас примерно то же самое. Подло грозят Украине. Не любят Прибалтику. Шантажируют Молдову", - рассуждает Армен Гаспарян.

Подобная статья в Die Welt далеко не первая в Европе. Попытки переписать историю Второй мировой войны начались, едва завершились боевые действия. Но тогда это не работало - слишком много людей видели всё своими глазами. Активная атака на память началась несколько десятилетий назад, со стороны англосаксов и тех государств, где сотрудничали с Гитлером. А теперь и в Берлине не стесняются смещать акценты. Цель всего этого - сделать СССР не победителем, а страной, которая ровно так же, как и гитлеровская Германия, ответственна за начало Второй мировой войны. И пусть каждый факт из этих псевдодоказательств опровергается историками - знают об этом немногие. Die Welt в Германии и Европе читают миллионы. В том числе люди, принимающие решения. А войны прошлого пытаются переиграть, только ради того, чтобы обеспечить себе победу в будущем.

Пётр Вершинин, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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