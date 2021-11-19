"Утратил доверие народа": почему американцы отвернулись от Байдена

Его рейтинг падает

В эту субботу день рождения отмечает Джозеф Байден. Президенту США исполнится 79 лет. Правда, день рождения, который, как известно, грустный праздник, в его случае и вовсе получается совсем так себе. Почти половина американских избирателей считает, что президент Джо Байден практически недееспособен, более половины не одобряют его работу на посту президента, а 64 процента не хотят, чтобы Байден баллотировался в 24 году на второй срок. И это при том, что победил он на выборах всего год назад. Важная деталь - претензии у народа к президенту - исключительно по вопросам внутренним, обычным американцам не нравится рост цен и пустые полки в магазинах. Американским же элитам есть что предъявить хозяину Белого дома по вопросам внешней политики - от него ждали явно другого. Причем, недовольны и республиканцы, и демократы.

В ноябре 2020 года Джо Байден был счастлив как никогда, открыв рот, он любовался салютом в честь своей победы и наивно полагал, что всего лишь его появления в Белом Доме будет достаточно, чтобы всё обещанное за время президентской кампании стало реальностью.

Увы, но спустя год после этой речи ни одно из обещаний Байдена не выполнено. А доказательством этому является личный рейтинг одобрения 46 президента – он уже колеблется в районе 30 процентов и может войти в историю США как худший рейтинг среди всех американских президентов за последние 70 лет.

В работе Джо Байдена американцам не нравится многое. Например, то что именно при нём страна не просто раскололась, а градус ненависти и недоверия в обществе достиг исторического максимума.

На этой неделе вынесли приговор Джейкобу Ченсли - он один из тех, кто в январе штурмовал Капитолий, потому что не поверил в победу Джо Байдена. Теперь "шаман" должен будет отсидеть три года и пять месяцев всего лишь по статье за хулиганство. Своего приговора ожидают и ещё 700 задержанных, и на них демократы не остановятся - по крайне мере ФБР всё ещё принимает доносы. Заключение грозит и тем, кто отказывается сотрудничать со следствием, например, экс-советника Дональда Трампа Стивена Бэннона на этой неделе суд обвинил в неуважении к конгрессу за отказ давать показания, приказал сдать загранпаспорт и ставить власти в известность о поездках за пределы Вашингтона.

"Маккартизм – это был детский сад, сейчас это гораздо хуже, потому что масштаб. Это гонения на пол страны. Они поняли, что надо установить диктатуру, чтобы был страх в обществе. Не дай Бог вы чуть-чуть отклонитесь от нашей идеологии – мы вас раздавим, мы вас уничтожим", - говорит политический аналитик Джон Вароли.

Видимо, именно так Байден представлял себе объединение страны. Впрочем, Джо вообще оказался идеальным антипрезидентом, потому что умудрился в самые короткие сроки побить сразу несколько антирекордов. Так, именно при Байдене – а точнее, благодаря его миграционной политике – этот год стал худшим за последние 36 лет - только по данным на октябрь, на границе США с Мексикой было задержано почти 2 миллиона человек. Ещё при Байдене Америка достигла самого гигантского госдолга за всю историю - 480 миллиардов долларов, и если дефолт стране только грозит, то инфляция уже не только обновила максимум с 1990 года, но и превысила психологически важную планку в 6%. От такого скачка цен напрягся даже Пентагон.

Антирекорд бьют и цены на бензин – даже Джо Байден в шоке, будто бы это происходит не в той стране, которой он руководит. В этом году весь мир неоднократно наблюдал, как президент США засыпает в самых разных местах, и не только во время нудных докладов на климатической конференции ООН, но и даже в ходе личных бесед – например, с премьером Израиля Нафтали Беннетом. Впрочем, большинство американцев уже считают, что лучше бы Байден вообще никогда не просыпался, потому что в редкие минуты своего бодрствования он несёт такую чушь, что краснеть приходится всей стране.

Причём, Байден теряет мысли так часто, что американцы даже стали всерьёз сомневаться в психическом здоровье своего президента, по данным ноябрьского исследования, уже 48 процентов опрошенных уверены, что у Байдена есть когнитивные проблемы. Кстати, буквально на этой неделе американский президент опять всех озадачил. После виртуальной встречи с китайским лидером на вопрос журналистов, отправят ли Соединенные Штаты свою делегацию на Олимпиаду в Пекине, Байден дал такой несуразный ответ, что его не смог ни откорректировать, ни прокомментировать даже Белый дом и опубликовал стенограмму ответа без правок.

- Сэр, будет ли правительственная делегация на Олимпийских играх?

- Я - делегация, и я разобрался с этим.

Что надо понимать под этими словами, так до сих пор никто и не понял, но эксперты считают, что на расшифровку ребусов Байдена в принципе не стоит тратить время, потому что часто его слова - это просто набор бессмысленных звуков, даже если они произносятся в ходе официальных встреч.

Ну а после самой позорной речи Байдена о выводе войск США из Афганистана даже европейские политики признали, что теперь у них больше нет лидера и с нынешним американским президентом им точно не о чем разговаривать.

"Он утратил доверие наших союзников, которые сейчас ведут переговоры без нас, потому что не знают, почему мы делаем то, что делаем. Он утратил доверие американского народа", - говорит экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Ну а окончательно американский народ отвернулся от своего президента, когда всплыли очередные грязные подробности о семействе Байденов. Причём, в этот раз в скандале замешан не как обычно сын Байдена, а дочь – в руки журналистов попал её дневник. ФБР сейчас проводит обыски в квартирах журналистов, которые потенциально могут быть причастны к краже дневника.

Пока Байден пытается найти и посадить каждого, кто однажды рискнул испортить и без того его неудачную карьеру президента, республиканцы пытаются 46-го президента отправить в отставку. Байдену предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Республиканцы считают, что если все эти претензии объединить, то Джо Байдену можно будет объявить импичмент – за государственную измену.

Вера Щирова, Павел Дубов, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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