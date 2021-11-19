Путин обсудил с президентом Узбекистана экономическое сотрудничество

Объем инвестиций растет

Сотрудничество Москвы и Ташкента в пятницу обсуждают на высшем уровне. Владимир Путин в Кремле принимал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает "ТВ Центр".

На переговорах речь зашла о взаимодействии в экономике. Объём российский инвестиций превысил 10 миллиардов долларов. И, как отметил Владимир Путин, на столе много интересных проектов в торговле, гуманитарной сфере, развитии транспортной инфраструктуры.

Большая работа идёт на уровне правительств. Президент Узбекистана заявил, что его визит в Россию - это возможность обсудить и вопросы межрегиональной безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане.

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