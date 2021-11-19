Эстония запретила полеты вблизи российской границы

Военные возводят на границе временные заграждения

Эстония возводит временную контрольную линию на границе с Россией. Полеты возле российской границы как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов запрещены с 19 по 26 ноября.

"Установление временного ограничения необходимо в связи с деятельности департамента полиции и пограничной охраны, а также Сил обороны по укреплению временной контрольной линии между Эстонией и Россией", - сообщил 19 ноября департамент транспорта.

Ранее на этой неделе Таллин объявил внезапные учения резервистов Сил обороны. Повод – события на границе Белоруссии и ЕС. На маневры призвано 1700 резервистов, которые занимаются возведением временных заграждений на 40-километровом участке границе с Россией, передает "Интерфакс".

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