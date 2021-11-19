Джефф Монсон решил снять фильм о жизни в Донбассе под обстрелами ВСУ

Боец ММА хочет рассказать Западу правду о войне

Фильм о жизни в Донецкой и Луганской народных республиках в условиях развязанного Киевом конфликта решил снять боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Спортсмен уже встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, и тот инициативу поддержал.

"Мы хотим показать западному миру, что эта война еще идет, люди страдают из-за этого конфликта. И мы хотим помогать людям, как можем, например, делая этот фильм", - заявил Монсон агентству "Луганскинформцентр". Монсон пояснил, что решил сделать фильм о республиках Донбасса, так как ему обидно видеть неправильную историю конфликта в западных СМИ.

Джефф Монсон родился в США. Спортивную карьеру начал в 1996 году, провел 88 боев, 61 из которых завершился победой и один – ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство и тогда же стал депутатом городской думы Красногорска.

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