Как изменился русский язык за последние 100 лет

Многие слова меняют свое значение

22 ноября в России празднуют День словаря. Именно в этот день родился составитель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Даль. Об изменениях, которые произошли в лексике русского языка за прошедший век, рассказали аналитики и лингвисты "Яндекса". Результаты исследования имеются в распоряжении ТВЦ.Ru.

Многие слова уходят из употребления. Пускай и не совсем исчезают, но частота их использования сильно сокращается. Так, например, до Великой Отечественной войны в 10 раз чаще употреблялось слово "даровой" (нынешний аналог – бесплатный), "безлюдье" (отсутствие людей) и "лганье" (сейчас чаще говорят "вранье").

Есть и совсем странные для нынешней нормы языка слова. Например, "грипп" 100 лет назад называли "инфлюэнца", а "беспорядок" – "нескладицей". Слово "кайфовать" же звучало как "кейфовать".

Бывает и так, что слово не уходит, но сильно меняет свое основное значение. Например, "фокусироваться" в значении "сосредотачиваться" стали употреблять только с 1980-х годов. До этого это был сугубо оптический термин. Такая же судьба у слова "подкаблучник". В своем переносном значении оно стало употребляться только 40 лет назад.

Исследователи "Яндекса" приводят другие примеры слов, которые изменили свое значение. "Кликать" – "звать" (сейчас - нажимать на клавишу мыши), "питомец" - "подопечный, воспитанник" (сейчас - домашнее животное), "капот" - "женское домашнее платье" (сейчас - крышка моторного отсека автомобиля).

Материалом для исследования послужили записи из личных дневников, сделанные с 1900 по 1940 год, а также тексты статей и комментариев в современных блогах.

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