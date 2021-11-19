Опубликовано видео совместного патрулирования авиацией России и Китая

Прикрытие бомбардировщиков обеспечивали Су-35

Съемки совместного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей опубликовало российское министерство обороны. На видео запечатлены все этапы учений.

Сопровождение обеспечивали российские истребители Су-35С – они прикрывали как стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, так и китайские стратегические бомбардировщики "Хун-6К".

По данным военного ведомства, российские самолеты вылетели с аэродрома Украинка, часть маршрута проходила над территорией КНР. В Минобороны подчеркнули, что маневры проводились в рамках плана военного сотрудничества на 2021 год. Учения не направлены против третьих стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram