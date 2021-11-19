Байден передал полномочия вице-президенту на время обследования под наркозом

Подобное случалось во время президентства Джорджа Буша

В графике президента США на 19 ноября – посещение медицинского центра Уолтера Рила. Джо Байдену проведут колоноскопию, процедура предполагает общую анестезию. В соответствии с конституцией США, на это время американский лидер передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

"Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

С момента прихода к власти в США администрации Байдена это первый случай передачи полномочий вице-президенту. По словам Псаки, Белый дом опубликует письменный отчет о состоянии здоровья главы государства во второй половине дня, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram