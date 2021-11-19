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Новое правительство ФРГ подготовило закон о легализации марихуаны

18:39
  • пятница
  • 19 ноября 2021

По мнению авторов, это позволит контролировать качество наркотика

Закон о легализации марихуаны подготовило будущее правительство Германии. В ФРГ формируется альянс Свободной демократической партии, Социал-демократической партии Германии и партии "Союз-90"/"зеленые".
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Новый кабмин намерен контролировать поставки марихуаны в лицензированные магазины, где его смогут приобрести совершеннолетние граждане. Через 4 года правительство оценит социальные последствия такого шага, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на документ рабочей группы.

Авторы инициативы убеждены, что такой закон позволит контролировать качество поступающей в продажу марихуаны. Кроме того, предполагается, что легализация каннабиса воспрепятствует функционированию черного рынка.

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