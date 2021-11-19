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Россияне раскупили туры на новогодние праздники

19:12
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Не останавливает даже повышение цен

Практически распроданы туры на популярные у россиян в новогодние праздники курорты. Как отмечают российские туроператоры, повышение цен наших соотечественников не останавливает.
Россияне скупили туры в Египет на ближайшие две недели

"По части регулярных новогодних рейсов у многих перевозчиков мест уже нет. Места на чартерных рейсах пока есть, но их уже совсем немного, часть отелей Египта и Турции уже выставила стоп-сейл", - приводит сообщение "Интуриста" агентство ТАСС.

Anex Tour, в свою очередь, отмечает, что почти не осталось мест на рейсах из Москвы в Египет с вылетом 29 декабря и 1 января. При этом рост стоимости туров на новогодние праздники, по данным туроператоров, в некоторых случаях превышает 50%.

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