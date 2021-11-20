В России за сутки выявлено 37120 больных коронавирусом

Наблюдается отложенный эффект нерабочих дней

За сутки в России зафиксировано 37 120 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 294 188 человек с COVID-19, умерло 262 843 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 239 больных, всего в столице 1 915 195 инфицированных, скончались 33 255 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Австралийские учёные выявили, что заболеваемость коронавирусом снижается на 53% при ношении масок, а социальное дистанцирование позволяет сократить число заражений на 45,7%. Мытьё рук спасает от болезни на 53%. В исследовании приняли участие почти 400 тысяч человек.

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