Московские врачи вылечили ещё 6487 больных COVID-19

Темпы заболеваемости снижаются

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 487 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 722 920.

Заболеваемость коронавирусом в столице после нерабочих дней снизилась вдвое. Это констатировал мэр Сергей Собянин. По его словам, московские власти видят очень хороший эффект от введения дополнительных выходных.

По данным на 20 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 294 188 пациентам, умерли с начала пандемии 262 843 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 915 195, в мире более 256 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,1 миллиона человек.

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