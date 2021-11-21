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Коронавирус в мире: выявлено более 257 миллионов больных

10:02
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Австрия вводит тотальный локдаун

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 257 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,1 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.
Австрия вводит новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 47,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 771 тысячи.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 9,8 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 9,2 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

С 1 февраля 2022 года в Австрии введут обязательную вакцинацию от коронавируса. До этого времени в стране с большой долей вероятности будет действовать объявленный со следующей недели национальный локдаун.

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