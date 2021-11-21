Коронавирус в мире: выявлено более 257 миллионов больных

Австрия вводит тотальный локдаун

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 257 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,1 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 47,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 771 тысячи.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 9,8 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 9,2 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

С 1 февраля 2022 года в Австрии введут обязательную вакцинацию от коронавируса. До этого времени в стране с большой долей вероятности будет действовать объявленный со следующей недели национальный локдаун.

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