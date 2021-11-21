Ещё 36 970 россиян заразились коронавирусом

Растёт уровень коллективного иммунитета

За сутки в России зафиксировано 36 970 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 331 158 человек с COVID-19, умерло 264 095 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 438 больных, всего в столице 1 918 633 инфицированных, скончались 33 352 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50%. По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью вакцинировались 58 713 240 человек.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 11 российских регионах этот показатель уже превышает 60%. В частности, в Москве уровень коллективного иммунитет превысил 67%, а в Подмосковье 69%.

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