За сутки в Москве более 6 тысяч человек вылечились от коронавируса

Ситуация стабилизируется

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 081 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 729 001.

Минцифры допустило ограничение проверки QR-кодов приложением "Госуслуг". Такую меру могут ввести в связи с появлением большого количества фишинговых сайтов, которые генерируют поддельные коды.

По данным на 21 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 331 158 пациентам, умерли с начала пандемии 264 095 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 918 633, в мире более 257 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,1 миллиона человек.

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