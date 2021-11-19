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Реку с однопроцентным алкоголем обнаружили на Гавайях

19:50
  • пятница
  • 19 ноября 2021

На берегах Вайпио пахнет пивом

Сильный запах пива на берегах реки Вайпио вынудил жителей американского штата Гавайи подать жалобу. По словам очевидцев, у человека создавалось впечатление, что он попал в паб, который не открывал свои двери несколько дней.
Британцы бьют тревогу - в их пабах заканчивается пиво

Эксперты, прибывшие по жалобе, зафиксировали содержание алкоголя в воде – 1,2%, а также 0,4% сахара, который применяют при приготовлении пива. Расследование показало, что источник утечки - пивоваренный завод Paradise Beverages, сообщает портал Country Music Nation.

Представители завода неисправности не заметили. Только после осмотра склада экспертами они обратили внимание на трубы рядом с автотрассой - пиво вытекало в ручей с другой стороны шоссе.

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