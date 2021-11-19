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Российский теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг

20:16
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Габашвили признал свою вину

Российский теннисист Теймураз Габашвили отстранен от участия в соревнованиях на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Решение приняла Международная теннисная федерация.
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Как сообщила пресс-служба ITF, в образце мочи, сданной спортсменом 16 июня 2021 года во время турнира Beeline Business Challenger в Казахстане, обнаружено запрещенное вещество фуросемид.

На счету Габашвили – один выигранный турнир ATP в парном разряде. На турнире в Казахстане Габашвили дошел до второго круга. Срок дисквалификации36-летнего спортсмена отсчитывается с 18 ноября 2021 года. Россиянин свою вину признал и согласился с наказанием, передает "Интерфакс".

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