Министра культуры Крыма отправили под арест на два месяца

Новосельскую обвиняют во взятке в 25 миллионов рублей

Министр культуры Крыма заключена под арест: Веру Новосельскую обвиняют в получении взятки в 25 миллионов рублей. Решение принял Басманный суд Москвы, рассмотрев доводы сторон.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января", - сообщили в суде.

Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом – либо возмещение суммы взятки в стократном размере, передает "Интерфакс".

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