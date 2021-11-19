Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после наркоза

Американский лидер все еще в клинике

Джо Байден все еще находится в медицинском центре ВМС Соединенных Штатов имени Уолтера Рида после перенесенной под наркозом процедуры. Однако президент США уже вернулся к исполнению своих обязанностей, сообщили в Белом доме.

"Президент поговорил с вице-президентом и руководителем аппарата сотрудников Белого дома в 11:35 утра (19:35 мск). Президент был в хорошем расположении духа и в это время приступил к своим обязанностям", - написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что Байден останется в медицинском центре Уолтера Рида. Ему предстоит пройти оставшуюся часть планового медосмотра. Ранее сообщалось, что президент США передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время процедуры, которая проводится под общей анестезией.

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