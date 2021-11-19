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В горящем цехе в Ульяновске обнаружили более 30 тонн смолы

21:11
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Площадь пожара – 5 тысяч квадратных метров

Пожар в цехе по производству каменных моек в Ульяновске распространился на площади в 5 тысяч квадратных метров. Как сообщили спасатели, распространению огня способствовала смола, в большом количестве находящаяся в производственном помещении.
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"Способствовало распространению на такую большую площадь нахождение на данном производстве смолы для производства каменных моек. По предварительным данным, более 30 тонн", - приводит слова представителя  управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ульяновской области агентство ТАСС.

Как сообщалось ранее, площадь пожара выросла с 2 тысяч до 5 тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших и жертвах не поступало.

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