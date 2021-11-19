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Собянин рассказал о растущем интересе москвичей к вакцинации

21:39
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Записываются на прививку более 100 тысяч человек в неделю

Сергей Собянин отметил растущий интерес жителей столицы к вакцинации от коронавируса. По данным мэра Москвы, еженедельно на прививки записываются около 150 тысяч человек.
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"Интерес к ней не ослабевает. Достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тысяч - это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

В то же время, по словам мэра, со временем титры антител падают, защищенность уменьшается. Поэтому важно тем, кто прошел вакцинацию более 6 месяцев назад, повторно сделать прививку, подчеркнул Собянин.

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