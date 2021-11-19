Собянин рассказал о растущем интересе москвичей к вакцинации

Записываются на прививку более 100 тысяч человек в неделю
Сергей Собянин отметил растущий интерес жителей столицы к вакцинации от коронавируса. По данным мэра Москвы, еженедельно на прививки записываются около 150 тысяч человек.
"Интерес к ней не ослабевает. Достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тысяч - это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
В то же время, по словам мэра, со временем титры антител падают, защищенность уменьшается. Поэтому важно тем, кто прошел вакцинацию более 6 месяцев назад, повторно сделать прививку, подчеркнул Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram