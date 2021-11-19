Лукашенко обвинил Лондон в финансировании мятежа в Белоруссии

Белорусский лидер объяснил британцам, что не надо лезть в чужой дом

Запад вмешивается во внутренние дела Белоруссии. В частности, во время президентских выборов 2020 года он управлял мятежом из Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или Америку", - сказал Лукашенко в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

По словам белорусского лидера, Британия в прошлом году финансировала мятеж и управляла им с территории Польши. А за Лондоном стоял Вашингтон.

Лукашенко также объяснил корреспонденту Би-Би-Си, почему у него возникают сложности с Евросоюзом. Дело в том, что Минск проводит независимую политику и, по словам белорусского лидера, не танцует под музыку ЕС, передает агентство БелТА.

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