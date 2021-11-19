ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко обвинил Лондон в финансировании мятежа в Белоруссии

22:07
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Белорусский лидер объяснил британцам, что не надо лезть в чужой дом

Запад вмешивается во внутренние дела Белоруссии. В частности, во время президентских выборов 2020 года он управлял мятежом из Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко потребовал от ЕС открыть гуманитарный коридор для мигрантов

"Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или Америку", - сказал Лукашенко в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

По словам белорусского лидера, Британия в прошлом году финансировала мятеж и управляла им с территории Польши. А за Лондоном стоял Вашингтон.

Лукашенко также объяснил корреспонденту Би-Би-Си, почему у него возникают сложности с Евросоюзом. Дело в том, что Минск проводит независимую политику и, по словам белорусского лидера, не танцует под музыку ЕС, передает агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Участники акции протеста оппозиции в Минске
Участники акции протеста оппозиции в Минске
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.