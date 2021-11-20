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Российские археологи проведут раскопки в древнейшем городе Сирии

11:29
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Им предстоит много работы

Российские археологи посетили древний сирийский город Ресафу. Экспертам предстоит собрать данные по каждому из памятников раннего христианства, но работы начнутся после того, как город обследуют сапёры, сообщает "ТВ Центр".

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Раньше сюда приезжали тысячи туристов, а свидетели этого архитектурного чуда писали: "Он построен из кварца, благодаря чему на закате сверкает в последних лучах солнца и приобретает необычный тёплый цвет".

Теперь по улицам древнего города первыми проходят сапёры. Узкая безопасная дорожка - единственная возможность увидеть все красоты древнего города. Российские военные и учёные высадились здесь первыми за все годы конфликта в Сирии.

Освобождённый в 2017 году сирийской армией город издревле стоял на перекрестке торговый путей и был предметом споров римлян и персов, византийцев и арабов. Вот только в древние времена после взятия или освобождения люди сразу могли здесь ходить и не бояться за свою жизнь.

Даже спустя полторы тысячи лет местная крепость поражает масштабами. Город считался одним из центров влияния на Ближнем Востоке, жилища и храмы здесь строили с размахом, не жалея денег. Учёные до сих пор спорят: нужно ли восстанавливать подобные исторические объекты или только консервировать. Российские археологи сейчас намерены сделать фото-видео фиксацию руин.

Работы начнутся, как только будет закончено разминирование. На полное обследование и консервацию уникального памятника потребуется несколько лет. Но теперь, после освобождения Сирии от боевиков, этому ничто не помешает.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
Древний город Рисафа в Сирии
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