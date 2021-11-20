Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Ожидаются мокрый снег и сильный ветер

В столичном регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Ожидаются сильный ветер и резкое понижение атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в Москве и области может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Тем временем к берегам Камчатки подошёл мощный циклон. Полуостров накрыли мокрый снег, метель и штормовой ветер. Спасатели рекомендуют жителям Петропавловска-Камчатского и некоторых других районов не покидать территорию населённых пунктов, а туристам воздержаться от выхода на маршруты.

Шесть регионов Центральной России уже во власти непогоды. Скандинавский циклон принёс ливни, мокрый снег и сильный ветер в Тверскую, Смоленскую, Владимирскую и Калужскую области.

На западе, в Калининградской области коммунальщики устраняют последствия удара стихии. Из-за поваленных штормовым ветром деревьев затруднено движение транспорта, сообщает "ТВ Центр".

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