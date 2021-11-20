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Замучивший себя голодовкой Саакашвили теряет сознание

11:57
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Врачи нашли у политика серьёзное заболевание

Михаила Саакашвили перевезли из тюремной больницы Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Накануне, 19 ноября экс-президент Грузии потерял сознание.

Врачи выявили у него энцефалопатию - тяжёлое поражение мозга. По словам адвоката, политик прекратит свою 50-дневную голодовку, сообщает "ТВ Центр".

После лечения Саакашвили вернётся в тюрьму. У себя на родине он арестован по нескольким уголовным делам.  Его задержали 1 октября, когда он вернулся в Грузию из Украины.

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