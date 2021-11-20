Джо Байден встречает 79-летие с букетом болезней

Он - самый пожилой президент в истории США

В США с новой силой вспыхнули дискуссии на тему способности Джо Байдена управлять государством. 20 ноября самому пожилому президенту в истории страны исполняется 79 лет. В его медкарте - внушительный список диагнозов. В последнее время он начал хромать и сильнее кашлять. Тем не менее, сам президент утверждает, что он полон сил, сообщает "ТВ Центр".

Бодро выйдя из госпиталя, где 46-й президент США проходил плановое обследование, Джо Байден всем своим видом демонстрировал журналистам, что здоров и полон сил. И подчеркнул, что совсем скоро результаты его похода по врачам станут достояние общественности.

Всё хорошо. Я чувствую себя прекрасно. Я в отличной форме и с нетерпением жду празднования своего 58-летия.

Тут Байден то ли пошутил, то ли снова что-то напутал, учитывая, что сегодня ему исполняется 79 лет. Он является старейшим американцем, который когда-либо занимал пост президент США. На этой теме активно спекулируют его конкуренты, упирая на то, что Байден не способен исполнять обязанности главы государства и противостоять угрозам, которые исходят, в том числе от России.

США и другие западные страны продолжают накачивать Украину оружием, которое вряд ли будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Крайне агрессивными выглядят и действия НАТО, генсек которого уже заявил о том, что альянс готов разместить ядерные ракеты восточнее Германии. То, что они будут направлены в сторону России - ни для кого не секрет. И это, разумеется, еще больше накалит ситуацию.

Разрядить обстановку могли бы переговоры Путина и Байдена. Этот вопрос, по данным СМИ, сейчас прорабатывается. Однако никаких конкретных дат не называют ни в Белом доме, ни в Кремле.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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