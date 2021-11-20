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На форуме "Народы России" обсудили межнациональные отношения

12:22
  • суббота
  • 20 ноября 2021

На встречу приехали представители всех регионов

Основные вопросы межнациональных отношений в нашей стране обсудили на форуме "Народы России". В нём приняли участие представители всех регионов, учёные и эксперты.

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Были открыты шесть тематических секций. Помимо вопросов национальной политики, говорили о развитии диалога между представителями разных культур и конфессий, поддержке традиционных ремесел и промыслов, а также организации этнографических туристических маршрутов, сообщает "ТВ Центр".

"На этом форуме мы подведём итоги того, что сделано за прошедшее время и поставим наиболее актуальные задачи, на которых акцентировал внимание президент нашей страны Владимир Путин", - отметил в своём выступлении заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

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