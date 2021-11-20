"Лидеры России" вдохновились режиссёрскими приёмами Станиславского

Очередная образовательная программа открылась в известном театре

Новая образовательная программа началась у клуба "Лидеры России" в московской "Геликон-опере". Участниками стали 60 финалистов конкурсов и проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Модуль называется "Театр компетенций". Он посвящён формированию новых ценностей и творческих способностей у слушателей. Организаторы применили методы режиссёра Константина Станиславского.

Используются театральные приёмы и техники, которые помогут участникам найти свой уникальный стиль управления и понять, как быстрее реализовать свои проекты, сообщает "ТВ Центр".

"Нельзя сыграть спектакль, не понимая главный, ключевой замысел создателя этого произведения. Так и в жизни: не понимая главную цель, ты не можешь туда прийти сам, не можешь привести свою команду. Только если люди разделяют ценности, только тогда они в едином порыве, синергетическом эффекте решают любые нетривиальные задачи, которые ставит общество", - отметила победительница первого сезона конкурса "Лидеры России", председатель клуба "Эльбрус", депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

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