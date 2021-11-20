ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Лидеры России" вдохновились режиссёрскими приёмами Станиславского

12:29
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Очередная образовательная программа открылась в известном театре

Новая образовательная программа началась у клуба "Лидеры России" в московской "Геликон-опере". Участниками стали 60 финалистов конкурсов и проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Лидеры России" поддержат талантливых выпускниц
На конкурсе "Лидеры России" объявлено об изменениях в правилах

Модуль называется "Театр компетенций". Он посвящён формированию новых ценностей и творческих способностей у слушателей. Организаторы применили методы режиссёра Константина Станиславского.

Используются театральные приёмы и техники, которые помогут участникам найти свой уникальный стиль управления и понять, как быстрее реализовать свои проекты, сообщает "ТВ Центр".

"Нельзя сыграть спектакль, не понимая главный, ключевой замысел создателя этого произведения. Так и в жизни: не понимая главную цель, ты не можешь туда прийти сам, не можешь привести свою команду. Только если люди разделяют ценности, только тогда они в едином порыве, синергетическом эффекте решают любые нетривиальные задачи, которые ставит общество", - отметила победительница первого сезона конкурса "Лидеры России", председатель клуба "Эльбрус", депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Обучение "Лидеров России" в театре "Геликон-опера"
Обучение "Лидеров России" в театре "Геликон-опера"
Участники программы "Лидеры России"
Участники программы "Лидеры России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.