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Путин наградил патриарха Кирилла орденом в день 75-летия

13:27
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Торжественная церемония прошла в Кремле

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного. Президент вручил высокую награду главе Русской православной церкви на торжественной церемонии в Кремле. 20 ноября патриарху исполнилось 75 лет, сообщает ТАСС.
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

"Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить вам высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры", - сказал президент на церемонии.

Путин высоко оценил заслуги патриарха в повышении авторитета Русской православной церкви, в утверждение традиционных ценностей народов России и в сохранение её исторического и культурного наследия. "Её голос (голос церкви – прим. ред.) вновь приобрёл огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют", - отметил глава государства.

Патриарх в ответной речи сказал, что для него орден Андрея Первозванного - не только высший государственный знак отличия, но и святыня. Он также выразил убеждение в том, что сейчас Россия с большим запасом прочности идёт по своему историческому пути и пожелал президенту "успехов в дальнейшем управлении державой российской".

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