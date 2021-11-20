В Москве подвели итоги работы отделения ДОСААФ

Отмечен вклад организации в подготовку армейского резерва

Патриотическое воспитание молодёжи и развитие военно-технических видов спорта обсудили в Общественной палате России. Там состоялось расширенное заседание наблюдательного совета ДОСААФ Москвы.

Участие также приняли представители Министерства обороны и парламентарии. На мероприятии подвели итоги работы за последние пять лет столичного отделения ДОСААФ и отметили его вклад в подготовку резерва для армии. Кроме того, предложили расширить взаимодействие организации с московскими школами и вузами, сообщает "ТВ Центр".

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