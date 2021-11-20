Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным

Актёр умер на 68 году жизни

Прощание с Валерием Гаркалиным пройдёт 23 ноября в учебном театре ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке, сообщили АГН "Москва" в пресс-службе института.

Советский и российский актёр, театральный педагог, народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября. Ему было 67 лет.

В начале октября у Гаркалина выявили коронавирус, он был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Через некоторое время артисту стало хуже, его перевели сначала на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.

Большую известность Гаркалину принесли роли в фильмах "Катала", "Белые одежды" и "Ширли-мырли". Он также много играл на театральной сцене.

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