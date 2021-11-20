ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным

14:23
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Актёр умер на 68 году жизни

Прощание с Валерием Гаркалиным пройдёт 23 ноября в учебном театре ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке, сообщили АГН "Москва" в пресс-службе института.

Умер Валерий Гаркалин
Памяти Валерия Гаркалина

Советский и российский актёр, театральный педагог, народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября. Ему было 67 лет.

В начале октября у Гаркалина выявили коронавирус, он был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Через некоторое время артисту стало хуже, его перевели сначала на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.

Большую известность Гаркалину принесли роли в фильмах "Катала", "Белые одежды" и "Ширли-мырли". Он также много играл на театральной сцене.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.