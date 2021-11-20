"Губят людей": Гинцбург выступил за лишение дипломов врачей-антипрививочников

С такой идеей выступил сенатор Башкин

Разработчик первой в мире вакцины от коронавируса поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Ранее такую идею высказал сенатор и учёный Александр Башкин.

"Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью", - сказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом?

По мнению Гинцбурга, врачи-антипрививочники используют свои дипломы о высшем образовании неправомерно.

Россия находится на 98 месте в мире по процентному числу привитых от коронавируса. В нашей стране полностью вакцинацию прошли около 36% граждан.

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