"Губят людей": Гинцбург выступил за лишение дипломов врачей-антипрививочников

С такой идеей выступил сенатор Башкин
Разработчик первой в мире вакцины от коронавируса поддержал предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Ранее такую идею высказал сенатор и учёный Александр Башкин.
"Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью", - сказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом?
По мнению Гинцбурга, врачи-антипрививочники используют свои дипломы о высшем образовании неправомерно.
Россия находится на 98 месте в мире по процентному числу привитых от коронавируса. В нашей стране полностью вакцинацию прошли около 36% граждан.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram