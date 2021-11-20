Бочкарёв: Началась надвижка металлоконструкций эстакады прямого хода ЮВХ над Волгоградским проспектом

Возводится сложный участок хорды

Начались работы по надвижке металлоконструкций пролётных строений эстакады прямого хода Юго-Восточной хорды в месте пересечения с Волгоградским проспектом.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, во время этой операции будут смонтированы порядка 27 тысяч тонн металлоконструкций.

Развязку строят в рамках проекта по строительству улично-дорожной сети на участке ЮВХ от Грайвороновской до Шоссейной улицы. На этом участке построят и реконструируют более десяти километров дорог, в их числе - пять эстакад.

Сложную развязку на Волгоградском проспекте удалось вписать в плотно застроенный городской ландшафт. Здесь хорда дважды пересекает железную дорогу, тоннели строящегося Большого кольца и открытый участок Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом рассказала генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

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