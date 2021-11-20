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Сергунина: 10 тысяч волонтёров подали заявки на конкурс "Доброволец Москвы"

15:37
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Итоги подведут в конце декабря

На конкурс "Доброволец Москвы - 2021" подали заявки почти 10 тысяч человек. Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города.

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Волонтёрам он даёт возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт, отметила Сергунина.

Самой популярной номинацией этого года стала "Я волонтёр". Также большой популярностью пользовались номинации "Добрая идея" и "Добрая команда. Школа".

Финальные испытания на конкурсе "Доброволец Москвы - 2021" пройдут в первой половине декабря, а итоги подведут в конце года.

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