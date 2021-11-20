Сергунина: 10 тысяч волонтёров подали заявки на конкурс "Доброволец Москвы"

Итоги подведут в конце декабря

На конкурс "Доброволец Москвы - 2021" подали заявки почти 10 тысяч человек. Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города.

Волонтёрам он даёт возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт, отметила Сергунина.

Самой популярной номинацией этого года стала "Я волонтёр". Также большой популярностью пользовались номинации "Добрая идея" и "Добрая команда. Школа".

Финальные испытания на конкурсе "Доброволец Москвы - 2021" пройдут в первой половине декабря, а итоги подведут в конце года.

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