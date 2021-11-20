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Собянин поздравил московских педиатров с профессиональным праздником

17:19
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Мэр пожелал врачам здоровья и добра

Сергей Собянин поздравил столичных педиатров с праздником. Мэр поблагодарил врачей за заботу о маленьких москвичах и высокий профессиональный уровень.

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"Вы умеете общаться с детьми, поддерживать родителей, приходить на помощь. Желаю вам крепкого здоровья и добра!" – написал Собянин на своей страничке "ВКонтакте".

Там же мэр сообщил о работах по обновлению детской больницы имени Морозова.  "Продолжаем ремонт в первом корпусе. Разместим в нём 9 отделений, включая реанимацию и функциональную диагностику. Дети будут лечиться в маломестных палатах и получать все виды помощи в одном здании", - отметил мэр.

Он также сообщил, что в больнице будут организованы игровые пространства и первые в городе семейные комнаты для отдыха родителей.

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