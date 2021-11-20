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Бастрыкин пригласил Светличную на серьёзный разговор после скандала с исчезновением

19:29
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Глава СКР хочет обсудить вопросы нравственного воспитания молодёжи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пригласил Светлану Светличную для обсуждения вопросов нравственного воспитания молодёжи. Как сообщается на сайте СКР, актриса много лет помогает следователям в этой сфере.

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На встрече Бастрыкин обсудит с заслуженной артисткой РСФСР вопросы будущей работы по духовно-нравственному и культурному развитию юных военных, студентов академий и молодых следователей.

Отец актрисы – ветеран войны, у него много наград. Бастрыкин планирует обсудить со Светличной патриотические мероприятия с её участием, на которых она сможет рассказать о своём отце - примере для молодых ребят.

В октябре Светлана Светличная пропала без вести. Ситуацию взял на контроль лично глава Следственного комитета. Позже выяснилось, что актриса никуда не пропадала, а принимала участие в съёмках ток-шоу Андрея Малахова. Его сотрудники не поставили в известность родственников Светличной.

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