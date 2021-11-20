Вместе с блогером в аварии на правительственной трассе погиб спортивный функционер

Столкнулись три машины

В ДТП с тремя машинами на Кутузовском проспекте в Москве погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось о гибели в этой аварии известного автоблогера Саида Губденского.

Причиной ДТП стали, по предварительным данным, превышение скорости и избыточные перестроения. Автомобиль с Губденским и Ибрагимовым вынесло из-за этого на встречную полосу.

Движение на месте аварии было сильно затруднено в течение нескольких часов. Сейчас оно полностью восстановлено.

Кутузовский проспект в Москве является правительственной трассой. На нём дежурят усиленные наряды ДПС.

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