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Вместе с блогером в аварии на правительственной трассе погиб спортивный функционер

18:31
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Столкнулись три машины

В ДТП с тремя машинами на Кутузовском проспекте в Москве погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Известный автоблогер разбился в ДТП на Кутузовском проспекте
В Петербурге машину после ДТП отбросило на тротуар (видео)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось о гибели в этой аварии известного автоблогера Саида Губденского.

Причиной ДТП стали, по предварительным данным, превышение скорости и избыточные перестроения. Автомобиль с Губденским и Ибрагимовым вынесло из-за этого на встречную полосу.

Движение на месте аварии было сильно затруднено в течение нескольких часов. Сейчас оно полностью восстановлено.

Кутузовский проспект в Москве является правительственной трассой. На нём дежурят усиленные наряды ДПС. 

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Последствия ДТП на Кутузовском проспекте с участием блогера Саида Губденского
Заур Ибрагимов
Заур Ибрагимов
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте с участием блогера Саида Губденского
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте с участием блогера Саида Губденского
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