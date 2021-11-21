ВОЗ спрогнозировала число жертв четвёртой волны коронавируса

В Европе могут умереть ещё 500 тысяч человек

В четвёртую волну коронавируса Европа может потерять ещё около полумиллиона жителей, если страны не ужесточат ограничения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Число инфицированных стремительно растёт в Германии, Австрии и Нидерландах. Власти вводят новые санитарные меры, однако должного результата они не приносят, да и многие граждане отказываются их соблюдать.

Около 40 тысяч человек вышли на протест против ковидных ограничений в Вене. В начале всё проходило мирно, но затем кто-то из митингующих бросил в полицейских зажжённый файер. Провокатора и самых агрессивных манифестантов задержали, сообщает "ТВ Центр".

Также многочисленные митинги прошли в Британии, Дании, Северной Македонии, в Италии. В Роттердаме люди били витрины магазинов, поджигали автомобили и провоцировали полицейских.

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