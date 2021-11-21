ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ спрогнозировала число жертв четвёртой волны коронавируса

10:33
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

В Европе могут умереть ещё 500 тысяч человек

В четвёртую волну коронавируса Европа может потерять ещё около полумиллиона жителей, если страны не ужесточат ограничения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Европу накрывает новая волна пандемии коронавируса

Число инфицированных стремительно растёт в Германии, Австрии и Нидерландах. Власти вводят новые санитарные меры, однако должного результата они не приносят, да и многие граждане отказываются их соблюдать.

Около 40 тысяч человек вышли на протест против ковидных ограничений в Вене. В начале всё проходило мирно, но затем кто-то из митингующих бросил в полицейских зажжённый файер. Провокатора и самых агрессивных манифестантов задержали, сообщает "ТВ Центр".

Также многочисленные митинги прошли в Британии, Дании, Северной Македонии, в Италии. В Роттердаме люди били витрины магазинов, поджигали автомобили и провоцировали полицейских.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Вакцинация
Вакцинация
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.