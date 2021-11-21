Россиянам разъяснили новый порядок выплаты пенсий

Он изменится с 1 января 2022 года

В 2022 году в России изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Об этом пишет "Парламентская газета".

В регионах, где вводится режим чрезвычайной ситуации, сроки доставки пенсий могут меняться – их выплатят раньше положенного срока. Другое изменение касается пенсионеров, получающих выплаты от государства через Почту России. Они смогут написать заявление о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счёт в банке.

В случае, если получатель пенсии выбрал организацию, занимающуюся доставкой выплат, с которой у территориального органа ПФР не заключён договор, соответствующее заявление приостановят до заключения необходимого соглашения.

Одним из самых важных пунктов новых правил станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами. Это важно особенно сейчас, когда мошенники агитируют пенсионеров брать микрокредиты.

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