Собянин рассказал о снижении доли мигрантов на московских стройках

Их число уменьшилось вдвое

Сергей Собянин сообщил, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое. При этом темпы жилищного строительства в столице по сравнению с 2016 годом выросли почти в два раза.

Причиной сокращения рабочих-мигрантов на стройках стал коронавирус. "Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере, в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

В столице давно идёт работа по замещению мигрантов в ключевых городских проектах. Коренные жители, по словам Собянина, трудятся постоянно, поэтому имеют более высокий уровень квалификации.

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