ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о снижении доли мигрантов на московских стройках

11:46
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Их число уменьшилось вдвое

Сергей Собянин сообщил, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое. При этом темпы жилищного строительства в столице по сравнению с 2016 годом выросли почти в два раза.

Собянин заявил о необходимости уменьшить число мигрантов на стройках Москвы
Мигрантов могут обязать тестироваться на ВИЧ

Причиной сокращения рабочих-мигрантов на стройках стал коронавирус. "Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере, в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

В столице давно идёт работа по замещению мигрантов в ключевых городских проектах. Коренные жители, по словам Собянина, трудятся постоянно, поэтому имеют более высокий уровень квалификации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стройка
Стройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.